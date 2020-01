A Comissão Europeia apresentou ao Parlamento Europeu o Mecanismo para uma Transição Justa e o Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu, dois instrumentos fundamentais para financiar a transição energética e económica prevista no Green Deal e permitir à União Europeia alcançar a neutralidade climática em 2050.

Os dois instrumentos implicam investimentos massivos. O Mecanismo pretende mobilizar pelo menos 100 mil milhões de euros durante o próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027) para as regiões dependentes da energia fóssil e os trabalhadores mais afetados pela transição energética, com o objetivo de atenuar o impacto socioeconómico –, e deverá assentar em três fontes de financiamento.

O primeiro pilar será o novo Fundo para uma Transição Justa (FTJ) de 7,5 mil milhões de euros, “dinheiro novo” que acresce à proposta da Comissão para o próximo orçamento plurianual. Um montante suplementar que poderá complicar ainda mais as já de si duras negociações entre os governos sobre o orçamento para ao período 2021-2027. De acordo com a proposta da Comissão, os países deverão identificar as suas zonas elegíveis e apresentar planos territoriais para uma transição regional, comprometendo-se a acompanhar cada euro do FTJ com verbas que recebem do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu, para além de dinheiro do Orçamento nacional.

O FTJ poderá assim mobilizar entre 30 a 50 mil milhões que por sua vez alavancam mais investimento, prevê a Comissão. Servirá essencialmente para ajudar na reintegração e formação de trabalhadores dos setores afetados pela transição energética, para apoiar PME e empresas em fase de arranque, ou reforçar investimentos na transição para energias limpas. Todos os países deverão ter acesso ao fundo, em função do número de zonas necessitadas e elegíveis.

O segundo pilar em que se apoia o Mecanismo é o programa InvestEU (ou Programa Juncker de Investimentos). Bruxelas prevê que se possa mobilizar até 45 mil milhões de euros de investimentos e atrair dinheiro dos privados, sobretudo nos setores da energia sustentável e dos transportes.

Finalmente, o Mecanismo contará com a mobilização de um esquema de crédito ao setor público, por parte do Banco Europeu de Investimento, de entre cerca de 25 a 30 mil milhões de euros.

O Mecanismo para uma Transição Justa faz parte do Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu que pretende mobilizar até um bilião de euros de fundos públicos e privados, criando um quadro que facilite o investimento sustentável.