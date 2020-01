A “Casa Ferreirinha”, data do século XIX, na Foz Velha no Porto vai ser reabilitada. O projeto de reconstrução da antiga casa de praia de Dona Antónia Ferreira, representa um investimento de 4,5 milhões de euros e dará origem a 23 apartamentos T1 e T2.

A “Casa da Ferreirinha” será um marco nesta zona privilegiada do Porto. Os futuros moradores poderão beneficiar de uma zona muito tradicional e tranquila, mas ao mesmo tempo muito próxima do centro histórico do Porto. Será um condomínio muito exclusivo, para o qual foram selecionados materiais de excelência, tendo existido uma grande preocupação ao nível do desempenho térmico a acústico”, diz José Carvalho, CEO do Grupo Omega.

O projeto tem a assinatura do arquiteto Virginio Moutinho e tem a peculiaridade de manter inalterado o estilo arquitetónico da casa mãe, edificada no século XIX.

Dos 23 apartamentos, 12 são resultantes de uma criteriosa reabilitação da estrutura existente e 11 serão criados de raiz, ficando unidos por um espaço verde. A conclusão do projeto está prevista para 2022.