A Quinta dos Termos investiu mais de três milhões de euros na compra da Quinta do Pocinho, apurou o ECO. O investimento destina-se não só à aquisição da quinta, mas também à construção de raiz de uma adega e à plantação de novas vinhas.

“A intenção é ter um portefólio de vinhos diversificados e complementares entre eles”, explicou ao ECO João Carvalho, presidente executivo da Fitecom, uma empresa produtora de tecidos laneiros, e da Quinta dos Termos, em Belmonte. “O nosso objetivo é continuar a investir e produzirmos futuramente noutras regiões, como por exemplo a Região do Vinho Verde ou até expandir para a região do Alentejo ou Algarve”, destaca o produtor de vinhos da região da Beira Interior.

As obras vão ter início em março e a conclusão do projeto está prevista para o próximo ano. No final, a Quinta do Pocinho vai contar também com uma loja e uma sala de provas.

A quinta que agora comprada está localizada na encosta do Douro e conta com cerca de 40 hectares, sendo que 25 estão dedicados ao cultivo de vinhas. João Carvalho explica que “todo o território nacional é bom para a produção de vinhos. Portugal é um país de influência no mundo do vinho e dada a heterogeneidade que tem, consegue produzir vinhos com diferentes carácteres, que expressam aquilo que cada região é capaz de produzir naturalmente”.

A família Carvalho adquiriu a Quinta dos Termos há 75 anos e é hoje composta por 180 hectares. Grande parte da produção destina-se ao mercado nacional (75%). Atualmente, produz mais de 800 mil garrafas e, segundo João Carvalho, “a tendência é aumentar”.