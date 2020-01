O deputado do PS Luís Ascenso Simões admite votar contra o Orçamento do Estado para 2020 caso a taxa sobre as celuloses for acrescentada ao documento. A declaração do socialista vem no seguimento do ministro do Ambiente e Ação Climática ter admitido que a taxa sobre as celuloses ficou esquecida no Orçamento.

“A taxa sobre celuloses não está no OE a que me vínculo. Se algum partido a propuser e o PS a apoiar eu votarei contra”, escreveu o deputado na sua conta do Twitter, como noticiou o Observador (acesso livre).

(Notícia em atualização)