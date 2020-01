Luís Montenegro, candidato à presidência do PSD, criticou o seu adversário Rui Rio, dizendo que os adversários do partido esperam que a liderança não mude. O social-democrata acusou ainda Rio de prometer lugares em troca de apoios para a presidência do partido.

“Eu venho para mudar o xadrez partidário”, disse Luís Montenegro, em entrevista à Antena 1. “Os nossos adversários políticos, em particular o PS, estão desejosos que Rui Rio continue a ser o líder do PSD”, afiançou, comentando que “está tudo muito acomodado na política portuguesa”.

Montenegro, que está confiante para a segunda volta das eleições, contando com o voto de muitos antigos líderes do PSD (mas sem revelar nomes), diz que o que o distingue do adversário nestas eleições é que não é um “divisionista”, mas sim um “agregador”. “Rui Rio está em permanente conflito com o próprio partido. A atual direção é absolutamente divisionista”, reiterou.

Este não foi, contudo, o único ataque ao atual líder do partido. Acusou também a direção de Rio de “oferecer lugares em troca de apoios”. “Eu não prometi lugares a ninguém. Mas há pessoas que estão a ser contactadas pela atual direção”, afirmou em entrevista à Antena 1, acusando diretamente a direção de Rui Rio: “Há membros da comissão politica e até da comissão permanente a oferecer lugares em troca de apoios. Eu não ofereci lugares a ninguém”.