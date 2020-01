O Bank Millennium, liderado por João Brás Jorge, decidiu realizar uma provisão extraordinária de 150 milhões de zloty (35 milhões de euros) para os processos relacionados com os créditos concedidos em francos suíços, precavendo-se assim dos efeitos de derrotas perante os clientes na justiça. Esta provisão vai acabar por pesar nos resultados do banco referentes ao quarto trimestre de 2019.

De acordo com a Reuters, a instituição financeira polaca controlada pelo BCP, tomou a decisão de avançar com esta provisão extraordinária de forma voluntária, contrariamente ao que tinha anunciado ainda recentemente. Em setembro, em entrevista ao jornal polaco Dziennik Gazeta Prawna, João Brás Jorge tinha afastado esta possibilidade.

O CEO do Bank Millennium rejeitava novas provisões, afirmando que as potenciais perdas seriam registadas ao longo do tempo, consoante as decisões dos tribunais polacos para casos específicos. Acabou por fazê-la, assumindo que tal irá ter “impacto nos resultados antes de impostos do quarto trimestre”.

A decisão de fazer esta provisão resulta da posição assumida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), adotada já em outubro. O TJUE sustentou que, nos contratos de empréstimos feitos na Polónia e indexados a uma moeda estrangeira, cláusulas abusivas, relacionadas com variações cambiais, podem motivar a anulação dos referidos contratos.

Perante esta decisão, o Bank Millennium, mas também os restantes bancos do sistema financeiro polaco têm vindo a realizar provisões para se precaverem de eventuais derrotas na justiça por causa dos empréstimos contraídos em francos suíços, em 2008, que perante a valorização do franco suíço face à divisa polaca, fizeram disparar os montantes em dívida por parte dos clientes. Santander Bank Polska e o mBank fizeram o mesmo recentemente.

(Notícia atualizada às 17h36 com mais informação)