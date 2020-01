Os principais índices norte-americanos fecharam a sessão em alta, com o S&P 500 a bater recordes, impulsionado pela assinatura do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, bem como pelos resultados do Morgan Stanley. A dona da Google passou a marca do bilião em valor de mercado.

O índice de referência S&P 500 subiu 0,81% para 3.315,97 pontos, ultrapassando, assim, a barreira dos 3.300 pontos pela primeira vez. Foi acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que valorizou 1,03% para 9.354,27 pontos. A seguir esta tendência esteve também o industrial Dow Jones que avançou 0,91% para 29.295,18 pontos.

A Alphabet, dona da Google, brilhou nesta sessão, somando 0,76% para os 1.450,16 dólares e passando a fasquia do bilião de dólares ($1.000.000.000.000) em valor de mercado. É a quinta empresa cotada a passar esta “barreira”, sendo que é a quarta tecnológica a entrar no grupo.

Os títulos da Apple, que foi a primeira companhia com capital disperso em bolsa a chegar ao bilião de dólares em valor de mercado, avançaram também nesta sessão, 1,25% para os 315,24 dólares. A Amazon, que também já fez parte do clube, valorizou 0,85% para os 1.877,94 dólares.

Destaque também para o Morgan Stanley, que anunciou resultados acima do que os analistas esperavam. Os títulos do banco de investimento subiram 6,63% para os 56,44 dólares.