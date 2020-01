A Alphabet tornou-se a quinta empresa cotada a ultrapassar o bilião de dólares ($1.000.000.000.000) em valor de mercado. As ações da dona da Google têm estado em alta desde o início do ano, fruto da expectativa que os investidores têm de que a empresa vai apresentar receitas recorde no relatório que deverá apresentar a 3 de fevereiro.

A empresa liderada por Sundar Pichai é a quarta empresa de tecnologia a ultrapassar esta fasquia e a quinta empresa em todo o mundo. A Apple foi a primeira companhia com capital disperso em bolsa a chegar ao bilião de dólares em valor de mercado, em meados de 2018, seguida da Amazon e da Microsoft. Mais recentemente, a entrada da petrolífera Saudi Aramco em bolsa deixou para trás estas tecnológicas e, agora, a dona da Google junta-se ao clube.

A chegada ao clube do bilião (trillion em inglês) acontece numa altura em que a empresa tem sido pressionada a tomar medidas que reforcem a privacidade dos utilizadores e num momento em que as principais empresas de tecnologia estão sob investigação das autoridades norte-americanas e de Bruxelas, por suspeitas de práticas anticoncorrenciais.

A próxima corrida é a dos dois biliões de dólares. O valor de mercado da Apple já ultrapassa 1,39 biliões e a capitalização bolsista da Saudi Aramco está nos 1,87 biliões. No entanto, segundo a CNBC, ao segundo dia de negociações, a 12 de dezembro, a Saudi Aramco chegou a tocar os dois biliões de dólares por breves instantes.