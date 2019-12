França condena Google a multa de 150 milhões de euros

A Google foi multada pelas autoridades francesas no valor de 150 milhões de euros. As acusações referem-se a práticas anticoncorrenciais e a políticas “opacas” no negócio da publicidade. A empresa vai recorrer da decisão

Segundo um comunicado da Autoridade da Concorrência de França, a investigação concluiu que a empresa adotou regras “opacas e difíceis de entender” no âmbito da sua plataforma de distribuição de anúncios na internet, a Google Ads, aplicando-as “de forma injusta e aleatória”.

“De acordo com a decisão publicada hoje [sexta-feira], a Autoridade da Concorrência de França considera que as regras da Google Ads impostas pela Google aos anunciantes são estabelecidas sob condições não objetivas, não transparentes e discriminatórias”, refere a nota explicativa.

Além disso, o regulador francês considera que “a opacidade e a falta de objetividade dessas regras tornam difícil para os anunciantes aplicá-las, enquanto a Google reserva o direito de alterar a interpretação dessas regras de forma difícil de prever, bem como de decidir em que casos é que são cumpridas ou não”.

O ECO contactou fonte oficial da Google através da subsidiária em Portugal, no sentido de obter uma reação. Encontra-se a aguardar resposta.

A nova multa surge poucos meses depois a multinacional norte-americana ter aceitado pagar 1.000 milhões de euros à França. O objetivo foi pôr fim a um processo com quatro anos, relacionado com alegadas fraudes fiscais.

Esta condenação dá-se ainda numa altura em que a União Europeia tem elevado a fasquia no escrutínio às grandes multinacionais. A França tem estado na frente da discussão sobre estas questões, estando entre os países que exigem novas regras que obriguem estas empresas a pagarem mais impostos nos países onde geram receitas.