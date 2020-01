Lisboa segue ganhos da Europa. Merlin volta a brilhar

Lisboa continua a ganhar valor. A praça portuguesa está em alta, acompanhando a tendência positiva das restantes praças europeias, beneficiando do comportamento positivo das cotadas do setor energético. Fora do PSI-20, a Merlin destaca-se. Depois de disparar 5% na estreia na praça lisboeta, repete a façanha.

O PSI-20 está a subir 0,29% para os 5.319,23 pontos, com a generalidade das cotadas em alta. Na Europa, com os investidores animados pela assinatura da “Fase 1” do acordo comercial entre EUA e China, o Stoxx 600, que agrega as maiores empresas da região, segue a ganhar 0,2%. O DAX soma 0,2%, o CAC 0,1, enquanto o IBEX está inalterado.

EDP, EDP Renováveis e Galp Energia dão força à bolsa nacional, registando ganhos em torno dos 0,5%, com as empresas do grupo EDP a renovarem máximos.

Nota positiva também para a Jerónimo Martins, que volta a ganhar valor depois da forte subida registada na sessão anterior em reação aos dados preliminares de vendas referentes a 2019. Avança para os 15,855 euros.

O BCP impede uma subida mais expressiva do principal índice da bolsa nacional ao ceder 0,4% para 19,70 cêntimos, sendo que a liderar as quedas está a Corticeira Amorim.

Fora do PSI-20, a Merlin volta a destacar-se. Depois da forte subida na sessão de estreia no mercado nacional, as ações da SOCIMI espanhola estão a valorizar 4,65% para os 13,50 euros.

