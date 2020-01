Os utilizadores da Revolut em Portugal gastaram cerca de 38 milhões de euros entre 1 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro deste ano, mais do triplo do valor no período homólogo, revelou o banco digital.

Os cerca de 38 milhões de euros utilizadores dos cartões Revolut em Portugal no período em análise comparam com os 11 milhões gastos no mesmo período do ano anterior, refere a financeira em comunicado, lembrando que a análise foi realizada durante o período do Natal.

Os gastos dos utilizadores portugueses com cartões Revolut superaram os italianos (36,6 milhões de euros), mas ficaram atrás dos espanhóis, que registaram um volume de transações superior a 57 milhões de euros neste período. Segundo os dados da fintech, quase 8% dos utilizadores portugueses da aplicação financeira visitaram dois ou mais países neste período.

Atualmente, a Revolut tem mais de 400 mil utilizadores em Portugal e mais de 30 mil visitaram vários países neste período, lê-se no comunicado, que adianta que os portugueses visitaram, maioritariamente, o Reino Unido (11.714), Espanha (6.416) e Estados Unidos (4.989) durante o mês de dezembro do ano passado.

Os utilizadores da Revolut usaram os seus cartões maioritariamente em aplicações de transporte ligeiro de passageiros, como Uber, Bolt ou Kapten, gastando mais de 500 mil euros neste período. O AliExpress, do gigante chinês Alibaba Group, por sua vez, foi outro dos retalhistas de eleição para os utilizadores portugueses de Revolut, que ali gastaram quase 120 mil euros neste período.

O comunicado refere ainda que no mês do Natal, os portugueses gastaram cerca de sete milhões de euros em restaurantes, quase quatro milhões em compras de supermercado e quase dois milhões de euros com entretenimento. Quanto ao método de pagamento, 21% destas transações foram feitas online, 71% realizaram-se em terminais físicos e os restantes 8% direcionaram-se a outro tipo de transações financeiras.

Em quatro anos, a Revolut atraiu mais de nove milhões de utilizadores na Europa e tem já mais de 400 mil utilizadores em Portugal, número que cresce a “um ritmo superior a 1.000 novas contas abertas todos os dias”, lê-se no comunicado.

A Revolut foi lançada em julho de 2015 por Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko como alternativa digital aos grandes bancos.