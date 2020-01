David Nunes Fernandes é o novo sócio da Cardigos

A sociedade de advogados Cardigos promoveu David Nunes Fernandes a sócio. O advogado centra a sua atividade profissional nas áreas de direito fiscal e contencioso, judicial e arbitral, prestando ainda assessoria a clientes em societário e M&A.

David Nunes Fernandes integra os grupos de fiscal, contencioso, arbitragem e público, regulação e concorrência da sociedade. A sua atividade profissional abrange a assessoria a clientes em assuntos fiscais relacionados com corporate finance e tributação doméstica e internacional. O advogado presta ainda apoio jurídico no enquadramento e negociação, da perspetiva contratual, comercial e tributária, de portefólios diversos de non performing loans.

O novo sócio tem também uma vasta experiência na negociação de contratos públicos de natureza estatal e local, participando ativamente em procedimentos e operações no âmbito da regulação setorial.