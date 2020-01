Agora, para além da Netflix e da HBO, os clientes da Vodafone Portugal também vão poder ver a Amazon Prime Video diretamente na televisão, através da box. É o primeiro operador em Portugal que disponibiliza a plataforma de streaming de filmes e séries da Amazon.

A plataforma está, a partir desta quinta-feira, “disponível em todas as TV boxes de última geração da Vodafone – VBox 4K e VBoxPro 4K”, adianta a empresa em comunicado. O serviço pode ser subscrito no site da Amazon ou na aplicação disponibilizada na Vodafone.

Para quem ainda não decidiu se quer subscrever mais uma plataforma de streaming, há um período experimental gratuito de sete dias. O valor da mensalidade do serviço da Amazon nos seis primeiros meses é de 2,99 euros mês, passando a seguir a ser 5,99 euros mês.

Depois deste período promocional, o custo do serviço da Amazon, que tem séries como The Marvelous Mrs. Maisel e The Man in the High Castle, fica ligeiramente acima do da HBO, que é de 4,99 euros por mês. Já relativamente ao da Netflix, que tem planos a começar nos 7,99 euros mensais, fica mais em conta.