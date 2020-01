Wall Street em máximos à boleia da “Fase 1”

A assinatura do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, em conjunto com os resultados apresentados pela Morgan Stanley, acima do esperado, estão a puxar por Wall Street. Os índices de referência atingiram novos máximos históricos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, assinaram esta quarta-feira um acordo parcial, a “Fase 1”, prometendo para 2021 a “Fase 2”, para colocar fim a uma longa guerra comercial. Este passo elevou o otimismo dos investidores face às relações entre os dois países, mas também em torno do crescimento das respetivas economias.

O S&P 500 avança 0,45% para 3.304,25 pontos, superando, assim, a barreira dos 3.300 pontos, algo que acontece pela primeira vez. O índice de referência está a ser acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que valoriza 0,57% para 9.311,09 pontos. A seguir esta tendência está também o industrial Dow Jones que soma 0,43% para 29.155,39 pontos.

Em destaque estão os títulos da Morgan Stanley, que somam 6,94% para os 56,60 dólares. O banco revelou que os lucros aumentaram 46% no quarto trimestre, em termos homólogos, conseguindo, assim, surpreender os analistas e os investidores.

Entre as tecnológicas, nota para a Apple, que segue a ganhar 1,10% para os 314,77 dólares, e para a Alphabet, dona da Google, que avança 0,30% para os 1.443,46 dólares, aproximando-se da fasquia do bilião em termos de valor de mercado.