A bolsa de Lisboa subiu pela última sessão da semana, naquela que foi a sétima consecutiva de ganhos. O PSI-20 foi impulsionado pelo grupo EDP, enquanto o BCP travou uma valorização superior. O índice nacional acompanhou a tendência positiva da generalidade das bolsas mundiais.

O PSI-20 somou 0,02% para 5.307,98 pontos, atingindo máximos de maio de 2019. Das 18 cotadas, nove encerraram a sessão no verde e outras nove no vermelho. No entanto, as empresas que valorizaram nesta sessão pesaram mais na balança do índice de referência.

Nos ganhos, destaque para o grupo EDP. Enquanto os títulos da EDP avançaram 0,98%, para 4,11 euros, os da EDP Renováveis somaram 0,37%, para 10,82 euros. Nota ainda para a Altri, que valorizou 3,36%, para 6,15 euros.

Por outro lado, a travar os ganhos do índice esteve o BCP, que viu o Bank Millennium, na Polónia, anunciar uma provisão de 35 milhões de euros por causa dos créditos em francos suíços. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya recuaram 1,43%, para 19,25 cêntimos. E a Galp Energia também penalizou, com um recuo de 0,83%, para 15,02 euros.

Na Europa, a melhoria das perspetivas quanto à economia mundial perante o acordo comercial entre os EUA e a China animou os investidores. O Stoxx 600, que agrega as 600 maiores empresas da região, valorizou 0,9%, o alemão DAX somou 0,6%, o francês CAC 40 avançou 1% e o espanhol IBEX 35 subiu 1,2%.

O ânimo dos investidores está a resultar em ganhos nas ações em todo o mundo. Em Wall Street, esta sexta-feira, os três principais índices abriram todos a renovar máximos históricos.