Escola das 9h às 17h chega aos alunos até ao 6.º ano

Os alunos até ao sexto ano de escolaridade vão ter aulas das 9h às 17h. A intenção não é nova, mas vai avançar já no próximo ano letivo, como projeto-piloto. A ideia é ser alargada a todos os alunos depois de 2022.

A experiência vai começar já no ano letivo de 2020/2021, mas apenas em 10 agrupamentos de escolas e deverá ser anunciada esta sexta-feira pelo ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues na comissão de Orçamento e Finanças, avança o Jornal de Notícias (acesso pago).

Passando esta fase, a ideia é alargar a medida depois de 2022. Fonte do Ministério da Educação explicou ao JN que o projeto-piloto contará com dotação orçamental e fundos comunitários estando apoiada “num trabalho prévio de auscultação de diferentes serviços da administração educativa e de um conjunto de especialistas”.

Em causa está o alargamento do princípio da Escola a Tempo Inteiro (ETI), que permite o prolongamento do horário escolar dos alunos do primeiro ao quarto ano de escolaridade (1.º Ciclo), através das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).