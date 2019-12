O Executivo de António Costa está a avaliar a criação de incentivos para garantir a colocação de professores em “certos territórios, onde se têm verificado maiores desafios“, avança o Público (acesso condicionado), este sábado. De acordo com o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues, a questão está a ser estudada em articulação com outros ministérios e autarquias.

O Governo não especifica, por agora, que incentivos poderão ser estes, mas declarações recentes do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, sinalizam que poderão passar por garantir o aluguer de casa a preço acessível.

Isto porque os valores elevados das rendas têm colocado dificuldades à colocação de professores nas grandes cidades e regiões com maiores dinâmicas económicas.

Em regiões como Lisboa e Algarve, esta situação é particularmente desafiante porque a saída em massa que se avizinha dos docentes para a reforma não será acompanhado pela redução do número de alunos. Na capital e no Algarve, prevê-se mesmo, que por comparação ao ano lectivo em curso, se registe uma recuperação do número de alunos no ensino secundário (respetivamente de 0,1% e 8,2%).

A propósito, um relatório recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) indicava que, em apenas cinco anos, a fatia de professores portugueses com 50 anos ou mais subiu de 28% para 47%. Tal envelhecimento do corpo docente luso deixa mesmo antever que, na próxima década, um em cada dois professores portugueses terá de ser substituído