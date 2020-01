Hoje nas notícias: Novo Banco, PSD e Função Pública

O Governo está a preparar uma injeção final de 1.400 milhões de euros no Novo Banco. Ainda esta sexta-feira, na política, Miguel Relvas acredita que Luís Montenegro “ainda tem uma grande oportunidade” nas eleições do PSD, enquanto o secretário-geral adjunto do PS afirma que o objetivo do partido é “consolidar conquistas” nas autárquicas de 2021.

Governo prepara injeção final de 1.400 milhões no Novo Banco

O Governo está a estudar a forma de acelerar o fim do processo de recapitalização do Novo Banco. Em “cima da mesa” está uma injeção única no valor de 1.400 milhões de euros. Será, a concretizar-se, uma última “tranche” que permitirá uma poupança de 600 milhões face ao montante máximo previsto no mecanismo de capital contingente acordado aquando a venda do banco ao Lone Star. Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Miguel Relvas: “Montenegro ainda tem uma grande oportunidade nesta eleição”

O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares acusa Rui Rio de “descapitalizar o PSD em pessoas e prestígio” e apoia Luís Montenegro na segunda volta. Miguel Relvas diz que estas eleições são a “grande hipótese” de Montenegro e defende que o futuro passa por Pinto Luz. Para já, defende, o “líder natural” do centro-direita chama-se Pedro Passos Coelho. Leia a notícia completa no Jornal Económico (link indisponível)

“Objetivo do PS é consolidar conquistas” nas autárquicas

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, revela que o objetivo para as autárquicas é “consolidar” o poder local socialista. O número dois do PS acredita que é possível que o partido tenha maioria absoluta nas próximas eleições autárquicas, em 2021, e que “Fernando Medina terá esse objetivo” em Lisboa. Questionado sobre uma eventual candidatura à Câmara do Porto diz que “neste momento”, seria “desvalorizar” a “confiança” que António Costa lhe depositou para “servir o PS”. Leia a entrevista completa no Jornal Público (acesso condicionado)

Mais de 13 mil iniciam este sábado provas para entrar no Estado

Este sábado, 13.500 pessoas vão prestar provas de recrutamento para a Função Pública, em Lisboa, Porto e Évora. Em causa está a possibilidade de entrar numa espécie de bolsa à qual as empresas públicas irão, depois, contratar funcionários. Os testes arrancam com a prova de conhecimentos gerais e de planeamento, seguidas pelas jurídicas. Na segunda-feira é a vez das provas específicas de Economia, Ciência Política e Estatística. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Portugal é “um país importador de lixo”

Em 2018, Portugal importou 2.544 milhões de toneladas de lixo. Os números constam do relatório sobre o Movimento Transfronteiriço da Agência Portuguesa do Ambiente. Destas 2.544 milhões de toneladas, 331 mil dizem respeito a resíduos perigosos (categoria laranja), um aumento de 43% face ao ano anterior. No que toca a exportações, o país exportou 58 mil toneladas de lixo de categoria laranja e 1.141 toneladas da categoria verde (não perigosos). Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)