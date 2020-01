Governo prepara injeção final de 1.400 milhões no Novo Banco

O Governo está a estudar a forma de acelerar o fim do processo de recapitalização do Novo Banco. Em “cima da mesa” está, diz o Público (acesso condicionado), uma injeção única no valor de 1.400 milhões de euros. Será, a concretizar-se, uma última “tranche” que permitirá uma poupança avultada face ao montante máximo previsto no mecanismo de capital contingente acordado aquando a venda do banco ao Lone Star.

A solução que está a ser estudada pelo Executivo fica acima dos 600 milhões já contabilizados na proposta de Orçamento do Estado para 2020 e dos 850 milhões de euros autorizados no mesmo documento.

Contudo, com esta operação, realizada via Fundo de Resolução, será possível acelerar o processo de saneamento da instituição liderada por António Ramalho que todos os anos tem exigido novos reforços de capital perante as avultadas perdas registadas

Desde a venda, em outubro de 2017, o Estado já injetou um total de 1.900 milhões de euros. Se todas as partes concordarem nesta medida que está a ser trabalhada pelo Governo e pelos donos do sucessor do BES, serão aplicados mais 1.400 milhões.

A contrapartida com esta injeção única é a poupança face ao montante máximo do mecanismo de capital contingente: 3.890 milhões. Desta forma, o montante aplicado no Novo Banco será de 3.300 milhões de euros, “valor que o Fundo de Resolução estima ser adequado para responder às necessidades do Novo Banco”, diz o Público. É uma poupança de 600 milhões.