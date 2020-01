O Partido Socialista (PS) está confiante quanto aos resultados nas próximas eleições autárquicas, em 2021. José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, não descarta uma eventual maioria absoluta de Fernando Medina, atual presidente da Câmara de Lisboa, mas afasta uma possível candidatura sua à Câmara do Porto.

Em entrevista ao Público (acesso pago), José Luís Carneiro realça os recordes batidos pelod socialistas nas eleições autárquicas de 2013 e 2017, mas salvaguarda que “não se pode exigir que estejamos sempre a bater recordes”. Para o secretário-geral adjunto do PS “o objetivo é consolidar as conquistas alcançadas nestes últimos anos”.

Referindo-se ao PS como “o maior partido nas autárquicas”, o número dois do PS adianta que o próximo passo será aperfeiçoar as políticas “em áreas muito relevantes para a vida das pessoas”, bem como poder “olhar para o processo de descentralização como um passo muito positivo”, assinala.

Questionado sobre se o próximo objetivo em Lisboa é recuperar a maioria absoluta ganha por António Costa, quando era presidente da Câmara, aponta que “Fernando Medina terá esse objetivo”. Ainda assim, o socialista diz que “mais importante do que falar em maiorias absolutas ou relativas” é criar políticas que melhorem a vida da cidade, acreditando, por isso, “na consolidação do projeto político do PS”.

No currículo político José Luís Carneiro conta já com o carimbo de presidente da Câmara de Baião e em tempos falou-se no desejo de assumir a liderança da Câmara do Porto. O número dois do PS descarta para já essa opção. “Estou há dois meses como secretário-geral adjunto do PS. Pronunciar-me, neste momento, sobre essa opção seria também desvalorizar a função que iniciei e, ao mesmo tempo, a confiança que o secretário-geral [António Costa] depositou em mim para servir o PS e ao fazê-lo, servir o país”, atira.