Revista de imprensa internacional

O último dia da semana arranca com a notícia de que a Volkswagen se prepara para dar mais um salto no mundo dos automóveis elétricos, ao adquirir uma participação de 20% numa fabricante de baterias chinesa. Ainda no mundo automóvel, a Fiat e a Foxconn criaram uma joint-venture para fabricar veículos elétricos. Na atualidade, a Merlin Properties mostra-se preocupada com as mudanças que o novo Governo espanhol vai implementar, enquanto Carlos Ghosn acusa a Justiça japonesa de ser “um ponto negro” no país.

Reuters

Volkswagen compra 20% de fabricante chinesa de baterias

A Volkswagen adquiriu uma participação de 20% numa fabricante chinesa de baterias. De acordo com fontes citadas pela Reuters, embora não se conheçam os valores do acordo, tendo em conta o valor de mercado da Guoxuan — 2,8 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) –, uma participação de 20% vale atualmente 560 milhões de dólares (502 milhões de euros). Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Expansión

Merlin receia novo Governo espanhol. Usa Governo português como exemplo

O CEO da Merlin Properties está receoso quanto ao novo Governo espanhol. Ismael Clemente diz que, embora a maioria dos investidores esteja calma, ainda há quem fique de pé atrás e “isso tem muito a ver com o facto de o dinheiro ter uma ideologia”. Nesse sentido, deu como exemplo o Governo português. “Se adotarmos o estilo português, nada acontecerá e apreciaremos as reformas feitas nos últimos anos. Mas se a ideologia prevalecer sobre a economia, podemos ter alguns problemas”, disse. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

El País

Ghosn: “Japão prendeu-me de surpresa e eu surpreendi-os ao fugir”

Carlos Ghosn aponta o dedo à justiça japonesa e diz ter sido prejudicado por ser “estrangeiro e conhecido”. “Eu sou um homem determinado, não um ditador”, disse, referindo que “a justiça japonesa é um ponto negro no país”. Questionado sobre o dia que escolheu para fugir para o Líbano, 30 de dezembro, Ghosn explica que foi uma altura em que as pessoas “relaxam”. “Eles surpreenderam-me quando me prenderam, eu surpreendi-os ao fugir”. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Tech Crunch

Fiat e Foxconn criam joint-venture para fabricar veículos elétricos

O Foxconn Techonology Group, umas das maiores fabricantes de componentes eletrónicos e de computadores a nível mundial, vai avançar com uma joint venture com a Fiat Chrysler para fabricar veículos elétricos na China. A parceria concentrar-se-á inicialmente em produzir veículos elétricos para a China, mas a Foxcoon não descarta a possibilidade de esses veículos virem a ser exportados para o resto do mundo numa fase posterior. Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Financial Times

Receitas da banca com fusões e aquisições caíram em mais de 500 milhões de dólares

As comissões com fusões e aquisições em Wall Street caíram 558 milhões de dólares (500,5 milhões de euros) no ano passado, uma queda que afetou as receitas dos principais bancos norte-americanos. Bank of America, CitiGroup, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley geraram 10,28 mil milhões de dólares (9,22 mil milhões de euros) em receitas de consultoria em 2019, uma descida de 5% face a 2018. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)