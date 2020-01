No Orçamento do Estado para 2020, o Governo acautelou uma verba para aumentar em 0,3% os salários da Função Pública, o que corresponde a um gasto de 60 milhões a 70 milhões.

O aumento está longe de agradar aos sindicatos que pediam uma subida mínima de 3%. O Governo entretanto já se mostrou disponível para negociar e para dar um aumento extra, além dos 0,3%.

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública convocou esta sexta-feira os sindicatos que representam os funcionários públicos para uma nova ronda negocial sobre os aumentos salariais, anunciou Alexandra Leitão, no Parlamento. Isto depois de os trabalhadores do Estado terem agendado greves e manifestações para o fim do mês.

A TVI avança, no noticiário deste sábado das 20h00, que os 3% pedidos pelos sindicatos estarão fora de questão, mas que o Governo estará disponível para dar um aumento extra aos salários mais baixos, ou seja, aos assistentes técnicos e assistentes operacionais.

Os assistentes operacionais, que ganham atualmente 635 euros, poderão ter um aumento de 37,5 euros, mas de forma faseada entre 2020 e 2021, relata a TVI.

Também os assistentes técnicos, que recebem 683 euros de remuneração, deverão ter uma subida extra faseada, mas a estação de Queluz afirma que neste caso o valor não está fechado.

Em 2019, apenas os funcionários públicos que estavam no último escalão da Tabela Remuneratória Única na Função Pública, – cerca de 70 mil que ganhavam 580 euros, – tiveram um aumento salarial, para os 635,07 euros.