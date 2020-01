A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública defende que os trabalhadores que foram integrados nos serviços públicos no âmbito do Programa de Regularização de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) devem ter acesso à ADSE, mesmo que a sua inscrição se venha a concretizar mais de seis meses depois do início da sua relação com o Estado. “É uma situação especial”, defendeu a governante, esta sexta-feira.

Alexandra Leitão está, esta manhã, a responder às perguntas dos deputados da Comissão do Orçamento e Finanças e da Comissão da Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2020.

Questionada sobre o eventual alargamento da ADSE aos funcionários em contrato individual de trabalho, a ministra sublinhou que os estudos sugerem que tal seria positivo, do ponto de vista financeiro para a ADSE. Além disso, estando em causa um subsistema de saúde dirigido aos funcionários públicos, deveria ser disponibilizado o acesso também a estes trabalhadores, frisou Leitão.

Em dezembro e em entrevista ao ECO, a governante tinha deixado claro que um alargamento mais generalizado — nomeadamente aos trabalhadores do privado — não faria sentido, mas defendeu que os contratos individuais de trabalho fossem integrados, ainda que de forma “controlada”. “Temos de fazer uma análise de racionalidade financeira para perceber, nas entradas, se isso vai melhorar ou piorar a sustentabilidade do sistema. Em tese, vai melhorar”, afirmou.

Esta sexta-feira, Alexandra Leitão deu um passo em frente, defendendo que o alargamento da ADSE também deveria abranger os trabalhadores integrados no Estado no âmbito do PREVPAP, ainda que a sua inscrição venha a acontecer depois do prazo atualmente previsto (até seis meses após o início da relação laboral com o Estado).

“Há pessoas que enquanto tiveram vínculo precário não foram inscritas [na ADSE], mas que agora que são vinculadas devem ser, independentemente da regra dos seis meses, porque esta é uma situação especial“, declarou.

Em julho, Conselho Geral e de Supervisão da ADSE alertou para o facto de haver precários integrados impedidos de aderir à ADSE, exatamente por causa desse prazo. O Conselho Geral e de Supervisão recomendava então a abertura de um período excecional de inscrição de quatro meses para estes trabalhadores. Mais recentemente, a ministra deixou perceber aos membros do Conselho Geral e de Supervisão que é favorável a um alargamento das inscrições na ADSE nesse sentido.