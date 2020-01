Isabel dos Santos terá feito com que a Sonangol, petrolífera para a qual tinha sido nomeada presidente pelo pai, quando este ainda era o chefe de Estado de Angola, transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.

A notícia é avançada pelo Expresso este domingo e resulta de uma investigações levada a cabo pelo semanário e pela SIC, e coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas (ICIJ).

“É um verdadeiro tsunami que se abate sobre Isabel dos Santos. Ela fica literalmente cercada do ponto de vista judicial e mediático”, afirmou Marques Mendes no seu comentário na SIC.

Acrescenta que a filha de José Eduardo dos Santos “torna-se uma figura altamente impopular” e adivinha que “vai ser uma enorme dor de cabeça gerir estas empresas” que ela detém.

Mendes chama atenção para o caso “delicado do Eurobic, que é um banco. Um banco é uma instituição muito sensível. O mais avisado será que as autoridades portuguesas conversem com Isabel dos Santos para ela vender a sua posição”.

“Ela já tinha atrás de si as autoridades judiciais angolana; a partir de agora é natural que tenha autoridades judicias de outros países, incluindo Portugal”, conclui o comentador.