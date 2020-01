A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reduziu a sua produção de petróleo em dois milhões de barris diários no ano passado, alinhada com as suas recentes decisões, indicam estatísticas do cartel.

A agência de notícias dos Emirados avança, este domingo, que a produção de petróleo da OPEP diminuiu para cerca de 29,86 milhões de barris por dia no ano passado, valor que compara com os 31,864 milhões registados em 2018. Ou seja, uma quebra de 6,3% equivalente a cerca de de dois milhões diários.

Essa redução está alinhada às recentes decisões da organização, em coordenação com os principais produtores independentes, de limitar a produção petrolífera, visando manter o equilíbrio no mercado global de petróleo, mas também a sustentação dos preços.

Em dezembro, a OPEP emitiu decisões no sentido de reduzir a produção em 500 mil barris por dia, o que aumentou o teto da redução para cerca de 1,7 milhão de barris por dia nos últimos anos.

Segundo as estatísticas do cartel, a produção baixou durante o primeiro semestre de 2019 para 29,974 milhões de barris por dia. Esta quebra continuou no segundo semestre do ano, com 29,6 milhões de barris produzidos.

No último mês do ano, que coincide com a decisão da OPEP, a produção caiu para 29,444 milhões de barris por dia, abaixo dos 29,60 milhões observados em novembro.

O declínio da produção em dezembro contribuiu para um aumento do preço da matéria-prima que terminou o ano em máximos de abril de 2019, acima dos 61 dólares por barril.