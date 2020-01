O Eurogrupo, liderado por Mário Centeno, recebeu bem o compromisso das autoridades portuguesas para dar o seguimento necessário ao pedido feito pelos ministros das Finanças do euro, que convidaram Portugal a adotar as medidas adequadas para responder aos riscos identificados pela Comissão Europeia quanto ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), feito por Mário Centeno.

Na semana passada, Bruxelas manteve a opinião de que o Orçamento português apresenta um risco de desvio significativo, ao afastar-se do Objetivo de Médio Prazo para o saldo estrutural que o Governo.

A Comissão Europeia vê o défice estrutural em 0,3% do PIB este ano, uma marca pior do que a prevista pelo Executivo que aponta para um défice estrutural de 0,2%. Ambos partem de um défice estrutural de 0,5% do PIB em 2019.

No entanto, a Comissão considera que um défice estrutural de 0,3% do PIB “não é considerado próximo do Objetivo de Médio Prazo”, avisa a comissão, contrariando assim a visão do Governo.

“O Eurogrupo convida Portugal a considerar de forma adequada as medidas adicionais necessárias para responder ais riscos identificados pela Comissão e para assegurar que o Orçamento para 2020 cumpre as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e considera bem-vindo o compromisso de Portugal para dar o seguimento necessário”.

No mesmo comunicado, o Eurogrupo assinala que a Comissão defende que Portugal corre o risco de desvio significativo. Contudo, o Eurogrupo vê como “alcançável” o Objetivo de Médio Prazo e destaca que Portugal continua a cumprir a regra da dívida pública.

O OE2020 foi aprovado na generalidade com a abstenção do BE, PCP, Verdes, PAN, Livre e PSD/Madeira. O Orçamento é o primeiro com um excedente.