Bruxelas considera que a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, que foi entregue pelo Governo, continua a incorrer num risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Assim, o ministro das Finanças, Mário Centeno, é convidado a tomar medidas.

“A Comissão Europeia convida as autoridades a tomarem as medidas necessárias no plano do processo orçamental para garantir que o orçamento de 2020 cumpre o Pacto de Estabilidade e Crescimento”, lê-se na análise à proposta de OE, publicada esta quarta-feira.

Apesar de considerar que o cenário macroeconómico para 2019 e 2020 e “plausível”, Bruxelas indica que, com base na versão atualizada da proposta de OE, há um “risco de desvio significativo” das regras europeias.

“O saldo estrutural recalculado no plano orçamental atualizado está próximo do objetivo orçamental de médio prazo em 2020, mas a Comissão projeta um risco de desvio significativo do ajustamento necessário com vista ao objetivo orçamental de médio prazo em 2019 e 2020, com base numa avaliação global dos dois pilares”, indica o documento.

A 20 de novembro, uma análise técnica da Comissão Europeia ao esboço do OE classificou de “algo otimista” a previsão de crescimento do PIB de 2% para 2020. Na altura, as autoridades europeias incentivaram também o Ministério das Finanças a “acelerar o processo” de consolidação estrutural a que Portugal está obrigado pelas recomendações do Conselho Europeu.

Comissão vê “progressos suficientes” na redução da dívida pública

Mas também há boas notícias para o Governo. Apesar dos avisos, a Comissão Europeia estima, ainda assim, que Portugal faça “progressos suficientes” no sentido de reduzir o elevado endividamento, concretamente, reduzindo o peso da dívida pública face ao crescimento da economia.

“A proposta atualizada do orçamento indica que o rácio de dívida pública face ao PIB vai recuar de 118,9% em 2019 para 116,2% em 2020, abaixo dos 116,7% que eram projetados pela Comissão. Com base nas previsões da Comissão, projeta-se que Portugal faça progressos suficientes no sentido de respeitar a meta de redução da dívida em 2019 e projeta-se que [também] cumpra esse objetivo em 2020″.

Este reparo representa uma evolução face às considerações tecidas por Bruxelas em novembro, altura em que publicou a análise ao esboço orçamental do Governo e criticou o facto de a dívida pública continuar muito acima dos 60% do PIB. Como é público, a proposta de OE para 2020 prevê que o exercício termine com um excedente de 0,2%, o primeiro da democracia portuguesa, mas a imprensa tem dado conta de Portugal poderá já terminar o ano de 2019 com um saldo positivo.

(Notícia em atualização)