Bitcoin já ganha 20%. É o melhor arranque de ano desde 2012

O ano de 2020 chegou com um sabor especial para os fãs de criptomoedas. Nas duas primeiras semanas de janeiro, o valor da Bitcoin já ganhou 20%. É o melhor arranque desde 2012 para a moeda virtual mais famosa do mundo.

A nova vaga de entusiasmo puxou o valor de uma Bitcoin para os 8.706,26 dólares, mas a criptomoeda chegou a tocar os 8.854 dólares, o valor mais elevado desde meados de novembro de 2019, segundo dados da CoinDesk. Na Coinbase, uma das corretoras mais usadas para transacionar este ativo, uma Bitcoin compra 7.858 euros.

A subida da Bitcoin também está a puxar pelas chamadas altcoins, moedas virtuais com menor valor de mercado. Este ano, a Dash e a Bitcoin SV já duplicaram o valor, enquanto a Bitcoin Cash valoriza 60% face ao preço do final de dezembro, de acordo com a Bloomberg. Salvo algumas exceções, ativos como estes costumam evoluir a par e passo com o preço da Bitcoin.

Preço da Bitcoin ganha gás em 2020

Não é claro o motivo na base destas valorizações, mas alguns especialistas têm atribuído o ânimo ao lançamento de novos derivados associados à Bitcoin pelo grupo CME. “Muita gente acredita que pode ser o início de uma nova vaga”, disse à agência Steve Ehrlich, presidente executivo da corretora Voyager Digital.

Apesar da euforia, que diversas vezes tem um efeito de “bola de neve” no valor dos ativos digitais, os reguladores têm alertado os potenciais investidores para os riscos de se especular com criptomoedas. Por não terem valor intrínseco, todo o capital investido está em risco e pode esvair-se em instantes. Um dos problemas está na alta volatilidade das moedas como a Bitcoin, pelo que, após grandes subidas, o preço da Bitcoin tende a afundar.

A Bitcoin ganhou popularidade em 2017, quando uma unidade da moeda chegou a “namorar” os 20.000 dólares. Desde então, a última vaga de ganhos foi registada em julho de 2019, momento em que o preço atingiu um pico perto dos 12.500 dólares.