Cláudia Azevedo, Carlos Gomes da Silva, Cristina Fonseca e Stephan Morais, além de António Guterres. Estes são alguns dos portugueses que vão estar em Davos a participar no Fórum Económico Mundial que começa esta terça-feira, um dia depois da ligeira revisão em baixa nas previsões de crescimento global, incluindo a Zona Euro.

Na sua qualidade de secretário-geral das Nações Unidas, Guterres repete a presença no encontro, mas não é o único a fazê-lo. Cláudia Azevedo, também vai estar presente, repetindo a visita que fez em 2019. No ano passado, a poucos meses de assumir o cargo de CEO da Sonae, sucedendo ao irmão Paulo Azevedo, Cláudia Azevedo já tinha ido a Davos.

Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp, também volta a marcar presença em Davos. O líder da petrolífera nacional vai participar num fórum que se prevê muito centrado nas questões ambientais. A ativista Greta Thunberg, uma das estrelas deste ano, irá dizer aos líderes mundiais para “abandonar a economia de combustíveis fósseis”.

Também Cristina Fonseca, fundadora da Talkdesk, uma empresa que ajuda outras a modernizar o serviço ao cliente ao fornecer serviços de call center alojados na cloud. Stephan Morais, partner da Indico Capital Partners, um fundo de capital de risco, é outro dos empreendedores portugueses que estará em Davos.

Estes são alguns dos portugueses que estarão no evento anual, realizado na Suíça, sendo que este ano não estará presente nenhum membro do Executivo de António Costa. No ano passado, a representação política nacional foi assegurada pelo então ministro da Economia, atual ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo secretário de Estado da Internacionalização Eurico Brilhante Dias.

Quem também não marcará presença será Isabel do Santos. A filha do ex-presidente de Angola foi afastada à última hora, isto depois de o consórcio internacional de jornalistas ter revelado 715 mil documentos que indicam que a empresária angolana desviou mais de 100 milhões de dólares de Angola.

Foco nos “stakeholders”

Entre os principais oradores internacionais estão, além da ativista ambiental Greta Thunberg, o presidente dos EUA, Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, além de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu.

O Fórum Económico Mundial realiza-se em Davos, na Suíça, entre os dias 21 e 24 de janeiro. Neste encontro vão estar presentes mais de 3.000 líderes mundiais que se destacam nos negócios ou na política.

No ano em que faz 50 anos, o Fórum Económico Mundial decidiu fazer um novo manifesto para atualizar a sua mensagem, onde defende o conceito de “stakeholder capitalism“, um tipo de capitalismo que tem no centro da sua ação todas as partes interessadas, desde os trabalhadores, aos compradores, além dos donos das empresas.

Num encontro cujo tema chapéu é “Stakeholders para um mundo coeso e sustentável”, as alterações climáticas serão um dos temas-chave. Na agenda estão ainda temas como a tecnologia ao serviço do bem, a sociedade e o futuro do trabalho e economias mais justas, entre outros.