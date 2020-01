Paulo Pedroso abandona PS

O ex-ministro socialista Paulo Pedroso deixou de ser militante do PS e deixará de ser administrador no Banco Mundial a 15 de fevereiro, confirmou ao Expresso (acesso pago).

Paulo Pedroso aproveitou as redes sociais para partilhar a decisão. “Hoje sou um socialista democrático, preocupado com o futuro do sindicalismo e desvinculado da militância partidária”, escreveu no Facebook. O antigo secretário de Estado confirmou ao Expresso que já não é militante do PS, mas não adiantou justificações para a sua decisão.

As saídas não ficam por aqui e o ex-ministro quer desvincular-se do mandato enquanto administrador no Banco Mundial. Escreveu no Twitter: “Ainda no Conselho de Administração do Banco Mundial, mas de saída”. Paulo Pedroso foi nomeado para este cargo pelo ministro das Finanças em 2018, para um mandato de dois anos que termina no próximo mês. Depois deste mandato em Washington, Pedroso tenciona voltar a Portugal para se dedicar à vida académica.

Nos últimos tempos, o ex-ministro socialista tem usado as redes sociais para tecer críticas à governação de António Costa, nomeadamente a o processo de venda de imóveis da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa, que teve como protagonistas o ministro Vieira da Silva e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.