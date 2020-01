Serviço de streaming Disney+ chega a Portugal no verão

Era uma das novidades mais esperadas do ano. O serviço de streaming da Disney chega à Europa a 24 de março. Em Portugal, o lançamento acontece um pouco mais tarde, no verão. A plataforma vai concorrer diretamente com a HBO Portugal e Netflix.

Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Áustria e Suíça vão ser os primeiros a receber a plataforma de televisão na Europa, disponível nestes países partir 24 de março, antecipando uma semana da data prevista de lançamento. A informação foi confirmada esta terça-feira pelo grupo Disney, em comunicado.

Em Portugal, o serviço Disney+ vai estar disponível no verão, juntamente com os mercados da Bélgica e Países nórdicos, mas ainda sem uma data definida. Os preços, no entanto, já são conhecidos: 6,99 euros por mês ou 69,99 euros pela assinatura anual.

A plataforma vai reunir conteúdos da Disney, Marvel, Pixar, StarWars, NationalGeographic, como filmes, séries ou documentários. Da oferta inicial disponível incluem-se séries como “The Mandolarian”, “High High School Musical: o musical” ou uma nova versão do filme “Dama e o Vagabundo”, entre outros.

Relativamente à operacionalidade do sistema, o Disney+ permite downloads ilimitados no máximo de dez dispositivos, recomendações personalizadas e configurar até sete perfis de utilizadores diferentes. Os pais podem inclusivamente criar uma interface de navegação que seja mais fácil para as crianças utilizarem e com conteúdos apropriados à idade dos filhos.

O serviço de streaming da Disney já está disponível nos Estados Unidos da América, Canada, Austrália e Nova Zelândia. No dia da estreia, o Disney+ conquistou mais de dez milhões de subscrições, superando todas as expectativas dos analistas, que previam que o novo serviço de streaming levaria um ano a alcançar esta dimensão.