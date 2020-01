Tecnológicas sustentam Wall Street em terreno positivo

O setor tecnológico levou o S&P 500 a ganhos tímidos esta quarta-feira, com as previsões otimistas da gigante IBM a contrariar os receios em torno do evoluir do caso do surto do coronavírus na China.

Wall Street fechou a sessão sem grandes variações. Embora o industrial Dow Jones tenha recuado 0,03%, o índice de referência S&P 500 e o tecnológico Nasdaq encerraram em alta de 0,03% e 0,14%, respetivamente.

“O mercado teve um longo rally, isso deixou os investidores um pouco cautelosos”, disse Tim Ghriskey, analista da Invernss Counsel, citado pela agência Reuters. “A temporada de resultados é sempre volátil e imprevisível. Cada relatório que é apresentando é mais uma peça do puzzle”, acrescentou este responsável.

Uma das empresas que esteve em destaque durante o dia foi a IBM, que na terça-feira apresentou um crescimento acima do esperado das receitas, prevendo um lucro anual que superará as estimativas dos analistas. As ações da tecnológica somaram 3,4%.