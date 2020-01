Está a crescer entre os socialistas uma “onda de fundo” para convencer a ex-eurodeputada Ana Gomes a avançar com uma candidatura a Presidente da República, destronando Marcelo Rebelo de Sousa. “Não há melhor candidata”, “faz falta ao país” ou o estilo de “Marcelo está esgotado” são algumas das frases de militantes como Francisco Assis, Ricardo Gonçalves ou Daniel Adrião. No entanto, Ana Gomes diz que “António Costa jamais o permitirá”.

No programa “Casa Comum”, da Rádio Renascença, o antigo eurodeputado do PS Francisco Assis manifestou o seu apoio a uma eventual candidatura de Ana Gomes à Presidência da República, considerando que a socialista é a “escolha natural” para congregar “várias esquerdas”. “Acho que não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República. E também era bom que a esquerda democrática tivesse um candidato. Se ela se candidatar, seguramente vou apoiá-la”, disse.

Para o ex-líder parlamentar do PS, não há “no espaço da esquerda democrática” melhor candidato para o lugar do que Ana Gomes, que se tem destacado nos últimos dias pelas denúncias em alegados casos de corrupção como o Luanda Leaks o Football Leaks que envolve Rui Pinto. Ana Gomes é uma “escolha natural” para congregar “várias esquerdas e não apenas o Partido Socialista”, considerou, afirmando acreditar que o apoio “já existente” à socialista irá ser reforçado.

Mas apesar deste apoio expresso, Ana Gomes, em entrevista à RTP, disse que não equaciona uma candidatura a Belém porque quer ter liberdade para denunciar e combater a corrupção sem as restrições impostas por um cargo político. “Não estou disponível para me coarctar da liberdade que é hoje essencial para a minha capacidade de intervenção cívica“, explicou Ana Gomes.

Questionada sobre se essa disponibilidade mudaria caso o PS considerasse o seu nome para candidata à Presidência da República, a antiga eurodeputada, que que tirou uma licença sem vencimento no Ministério dos Negócios Estrangeiros para “combater a corrupção” reposndeu: “Não se incomode com isso porque o primeiro-ministro, António Costa, jamais o permitirá”.