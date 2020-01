O Fórum para a Competitividade prevê que o PIB cresça entre 1,6% e 1,8% em 2020, abaixo da estimativa do Governo, e avisa que apesar de ficar acima do esperado por Bruxelas “não pode ser confundido com convergência”.

Nas perspetivas divulgadas esta quinta-feira, o Fórum para a Competitividade considera que, com “exceção do Ministério das Finanças, é opinião unânime das diversas instituições que a economia portuguesa deverá desacelerar em 2020 e de novo em 2021, em linha com o que se deverá passar na generalidade das economias avançadas, sobretudo por razões conjunturais, de final do ciclo económico”.

Assim, antecipa, o PIB de 2020 deve crescer entre 1,6% e 1,8%, abaixo da previsão de 1,9% do Governo.

Apesar de este valor ficar ligeiramente acima das previsões para o conjunto da União Europeia (UE), avisa o Fórum para a Competitividade que “não pode ser confundido com convergência, porque demoraria demasiadas décadas para esta se cumprir” e porque, considera, Portugal está a ser “ultrapassado pela generalidade dos países com um nível de desenvolvimento similar”.

“Estamos a desacelerar para uma tendência de crescimento muito baixa, cerca de 1,5%, porque nada foi feito nos últimos anos para a aumentar, persistindo como a grande omissão governamental”, refere a perspetiva divulgada esta quinta-feira.

Já para 2019, a expectativa do Fórum para a Competitividade é de um crescimento do PIB de 1,9%, a mesma previsão do Ministério das Finanças, assim como do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

No emprego, o Fórum para a Competitividade considera que deverá haver uma estabilização da taxa de desemprego, uma vez que “dadas as estimativas de ‘taxa natural de desemprego’, entre os 6% e 7%, parecem cada vez mais difíceis novas diminuições do desemprego”, o que considera que só seria conseguido com “alterações na formação profissional, mais dirigida às necessidades concretas da economia”.

Pedro Braz Teixeira é o diretor de estudos do Fórum para a Competitividade.