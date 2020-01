Operadoras limitam valor do leilão do 5G a cem milhões cada

As empresas de telecomunicações consideram que o leilão de espetro para tecnologia móvel de quinta geração (isto é, 5G) não deve custar mais de cem milhões de euros por cada operador, avança esta sexta-feira o Jornal Económico (acesso pago).

Altice, Nos e Vodafone não admitem pagar mais do que este valor pelas frequências necessárias, porque o 5G exigirá investimentos superiores ao 4G. Pedem, por isso, moderação ao Governo no preço do leilão.

De acordo com o calendário indicativo proposto pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o início do leilão de atribuição das licenças para o 5G decorrerá em abril, estando o seu encerramento previsto para junho, pelo que a conclusão dos procedimentos de atribuição de direitos de utilização de frequência (DUF) será entre junho e agosto, a tempo de cumprir a ambição da Comissão Europeia de chegar ao fim de 2020 com, pelo menos, uma cidade com 5G em cada Estado-membro da União Europeia (UE).

Vão ser leiloados 13 lotes em seis faixas no total, incluindo a dos 700 MHz, que se encontra atualmente ocupada pela Televisão Digital Terrestre (TDT). Como é público, a Anacom quer concluir a migração do serviço até ao final de junho de 2020, mas o processo foi alvo de uma impugnação em tribunal por parte da Meo, a operadora concessionária, que considera que é “impossível” cumprir este calendário.