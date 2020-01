Revista de imprensa internacional

Donos da Zara têm presença nas cidades chinesas mais afetadas pelo coronovírus e Oi fecha venda à Sonangol da participação na Unitel. Goldman Sachs faz esforço no sentido do reforço da diversidade e França volta a enfrentar greve geral contra reforma do sistema de pensões. E o ex-CEO da Wells Fargo foi multada por criar contas falsas.

Expansión

Donos da Zara no epicentro da epidemia chinesa

As espanholas Inditex (dona da Zara), Siemens Gamesa, Cie e Gestamp têm presença na localidade chinesa onde a epidemia de coronavírus já provocou a morte de 26 pessoas. A rápida propagação deste vírus tem deixado as empresas sob alerta, especialmente aquelas que — como as espanholas referidas — têm fábricas ou lojas no epicentro desta “crise”. A dona da Zara, por exemplo, tem sete lojas em Wuhan, uma das cidades chinesas que entretanto foram colocadas sob quarentena. Já as restantes empresas mencionadas têm fábricas nesta região.

O Globo

Oi fecha venda à Sonangol da fatia na Unitel

A brasileira Oi fechou a venda à petrolífera Sonangol da sua participação na Unitel. A angolana pagará mil milhões de dólares pela fatia de 25% da Oi na Unitel, que herdou quando comprou a Portugal Telecom. Destes mil milhões, 750 milhões de dólares serão depositados já esta sexta-feira na conta do grupo de telecomunicações brasileiro. O remanescente será transferido num prazo de 90 dias.

France 24

França volta a enfrentar greve geral contra reforma do sistema de pensões

Os sindicatos franceses voltam à rua no 51.º dia de greve contra a reforma das pensões que é apresentada esta sexta-feira no conselho de ministros, com data da conferência para o financiamento das pensões marcada para 30 de janeiro. O protesto acontece no dia em que o Governo francês vai apresentar em conselho de ministros o projeto de lei da reforma do sistema de pensões, que ficou, notoriamente, sem a imposição de uma idade equilíbrio para cálculo das pensões aos 64 anos devido à negociação com os parceiros sociais.

Bloomberg

Goldman Sachs recusa IPO se diretores forem todos homens brancos e heterossexuais

O diretor executivo da Goldman Sachs anunciou, em Davos, que irá passar a não aceitar ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla inglesa) de empresas cujos diretores sejam todos homens, brancos e heterossexuais. Este “ultimato” é o mais recente dos sinais do banco no sentido de exigir diversidade nas direções das empresas. A decisão do Goldman Sachs produz efeitos, na Europa, em julho deste ano.

Expansión

Ex-CEO da Wells Fargo multado em 17,5 milhões de dólares por criar contas falsas

O Governo norte-americano anunciou que o ex-CEO da Wells Fargo, John Stumpf, foi proibido de trabalhar no banco e terá de pagar 17,5 milhões de dólares pelo escândalo que envolveu a criação de milhões de contas falsas para cumprir com as quotas de vendas da entidade. Para além da multa, John Stumpf, não participará “de nenhuma forma” em nenhum banco regulamentado pela OCC, nem participará ou tentará participar da votação do conselho corporativo de um banco.

