Isabel dos Santos esteve, esta quinta-feira, em Lisboa, mas regressou no mesmo dia a Londres. Partiu para o Reino Unido enquanto o Procurador-Geral angolano e a Procuradora-Geral portuguesa se encontravam pela primeira vez desde que foi conhecida a investigação que dá conta que a empresária angolana terá desviado mais de 100 milhões de euros em fundos públicos da Sonangol para o Dubai, avança o Jornal de Notícias (acesso livre).

De acordo com o jornal, esta visita relâmpago a Portugal de Isabel dos Santos serviu para conceder “plenos poderes” a representantes legais, não sendo expectável que regresse nos próximos tempos. Fontes próximas da filha de José Eduardo dos Santos justificam essa previsão com a possibilidade de, em breve, vir a ser emitido um mandado de captura internacional por parte de Angola.

Desta vez, veio a Portugal para dar “plenos poderes de representação” no processo de alienação do capital do Eurobic, tendo também participado na decisão de saída de três representantes que tinha na Nos e no reconhecimento do novo gestor do Eurobic, em substituição de Nuno Ribeiro da Cunha.

A empresária tinha chegado a Portugal na quarta-feira e acabou por regressar a Londres, num avião da TAP, à hora que o Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitta Grós, se reunia com a Procuradora-Geral portuguesa para lhe pedir ajudar no caso no âmbito do qual Isabel dos Santos já foi constituída arguida por má gestão e desvio de fundos da Sonangol.