A Mitiska REIM, um os maiores investidores no segmento dos retail parks na Europa, concluiu a compra de quatro retail parks em Portugal, anteriormente detido pela Blackstone e geridos pela Multi Portugal. Valor do negócio não foi revelado, mas a operação foi financiada pelo Novo Banco.

“Os retail parks estão localizados em Alverca, Santarém, Aveiro e Viana do Castelo“, revela a gestora em comunicado. “Os retail parks foram adquiridos pela Mitiska REIM, que atuou em nome do fundo First Retail International 2 (FRI 2)”, salienta. O primeiro investimento deste fundo belga em Portugal foi o Parque Mondego.

“Localizados nas regiões centro e norte do país, os quatro retail parks representam uma área bruta locável (ABL) de aproximadamente 78.500 m² e aumentam o portefólio da Mitiska REIM em Portugal para seis retail parks em funcionamento, totalizando uma ABL de ± 116.100 m² e um projeto de promoção”, diz.

O valor da operação, assessorada pela RPE, RRP Advogados, PwC, Gleeds e Ambiente LLP do lado da Mitiska REIM, não foi comunicado. Contudo, a Mitiska REIM revela que a aquisição do “portefólio foi realizada com recurso a financiamento bancário pelo Novo Banco”.

“Ao longo dos últimos três anos, construímos uma plataforma de retail parks espalhados pelo país, somando mais de 135.000 m² de ABL tanto em funcionamento, como em desenvolvimento. Esta última aquisição, uma das maiores de sempre observadas em Portugal, consolida a posição de liderança da Mitiska REIM no mercado“, diz Alfonso Cuesta, Investment Director (Espanha e Portugal) na Mitiska REIM.

Depois desta operação, “iremos continuar a investir na economia doméstica”, adianta Enzo Guidez, Senior Investment Associate na Mitiska REIM. Esse investimento será “através da promoção de novos projetos (já em fase de desenvolvimento)”, mas também “através de trabalhos de melhorias do nosso portefólio existente ou simplesmente através de novas oportunidades de investimento que possam surgir”, remata.

