A belga Mitiska REIM, um os maiores investidores no segmento dos retail parks na Europa, concluiu a compra de quatro centros comerciais em Portugal, anteriormente detido pela Blackstone e geridos pela Multi Portugal. O valor da operação não foi revelado, mas o ECO sabe que rondou os 40 milhões de euros, tendo sido financiada pelo Novo Banco.

Em causa estão o Alverca Retail Park, Santarém Retail Park, Aveiro Retail Park e o Lima Retail Park (Viana do Castelo). Estes foram “adquiridos pela Mitiska REIM, que atuou em nome do fundo First Retail International 2”, refere a gestora, em comunicado, que já não é estranha em território nacional. O primeiro investimento no país foi o Parque Mondego Retail Park, em Coimbra, e o Focus Park Canidelo (Vila Nova de Gaia), em janeiro de 2018.

“Localizados nas regiões centro e norte do país, os quatro retail parks representam uma área bruta locável (ABL) de aproximadamente 78.500 metros quadrados e aumentam o portefólio da Mitiska REIM em Portugal para seis retail parks em funcionamento, totalizando uma ABL de cerca de 116.100 metros quadrados e um projeto de promoção”, lê-se.

O valor da operação — assessorada pela RPE, RRP Advogados, PwC, Gleeds, Ambiente LLP e Cushman & Wakefield — não foi comunicado. A Mitiska REIM adiantou apenas que esta aquisição “foi realizada com recurso a financiamento bancário pelo Novo Banco”. Contudo, o ECO sabe que a operação foi fechada por cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a uma yield superior a 7,5%. Este valor representa um preço de metro quadrado baixo, dadas as localizações não serem as melhores e o setor dos retail park não estar com yields ainda muito altas, explicou ao ECO uma fonte do mercado.

Os ativos em questão foram adquiridos em 2015 (Alverca Park) e 2016 pela Blackstone, e contam com marcas como Decathlon, Staples, Pingo Doce, Rádio Popular, Toys R Us, entre outras, refere a Cushman & Wakefield, que representou o vendedor, em comunicado.

“Ao longo dos últimos três anos, construímos uma plataforma de retail parks espalhados pelo país, somando mais de 135.000 metros quadrados de ABL tanto em funcionamento, como em desenvolvimento. Esta última aquisição, uma das maiores de sempre observadas em Portugal, consolida a posição de liderança da Mitiska REIM no mercado“, diz Alfonso Cuesta, diretor de investimentos (Espanha e Portugal) da Mitiska REIM.

Depois desta operação, “iremos continuar a investir na economia doméstica”, adianta Enzo Guidez, Senior Investment Associate na Mitiska REIM. Esse investimento será “através da promoção de novos projetos (já em fase de desenvolvimento)”, mas também “através de trabalhos de melhorias do nosso portefólio existente ou simplesmente através de novas oportunidades de investimento que possam surgir”, remata.

(Notícia atualizada às 10h10 com valor da operação)