O deputado do Chega anunciou esta segunda-feira que apresentou “à volta de 100” propostas de alteração ao Orçamento do Estado para este ano, subordinadas às “grandes áreas fundamentais de governação”, incluindo a descida dos impostos sobre combustíveis.

As principais propostas apresentadas pelo Chega foram apresentadas esta segunda-feira aos jornalistas por André Ventura em conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa.

Entre as medidas anunciadas por Ventura, encontram-se a criação de “um grupo que finalmente leva a cabo a definição do enriquecimento ilícito”, o “fim da taxa do audiovisual” e ainda a “descida dos impostos sobre os combustíveis”.

Apesar de saber que “outros virão com fundamentos ambientais” e que o “Governo disse que não volta atrás” nessa matéria, o deputado mantém a proposta porque, alega, o transporte automóvel é uma das maiores despesas das famílias e o que se paga de gasolina e gasóleo “é pornográfico” e “é ridículo”.

A par destas medidas, o Chega propôs igualmente a descida do IVA da eletricidade e gás natural para a taxa mínima, de 6%,a redução dos vencimentos dos titulares de cargos públicos em 12,5%, a proibição da realização de operações de mudança de sexo através do Serviço Nacional de Saúde, e o pagamento de um subsídio de alojamento para professores e de um subsídio de risco para as forças de segurança, bem como dos suplementos remuneratórios “que já deviam ter sido pagos e não foram”.

Para as forças de segurança, André Ventura quer também a contratação de psicólogos, e mais “elementos para a polícia científica, uma das maiores carências”.

A criação de redes de creches, lares e cuidados paliativos são outras das propostas de alteração anunciadas pelo parlamentar, bem como a criação de um segundo grupo de trabalho para “medir o impacto da ideologia de género das escolas”.

Aos jornalistas, André Ventura ressalvou que o processo de entrega das propostas de alteração ainda “será finalizado” esta segunda-feira.

“Esperamos que o Governo esteja disponível para chegarmos a consensos que favoreçam a população geral”, afirmou o deputado.