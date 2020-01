O prazo para entregar na Assembleia da República propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 apresentado por António Costa termina esta segunda-feira, às 18h00. A menos de uma hora desse prazo, os vários grupos parlamentares já sugeriram 1.124 mudanças, número que fica acima do registado no último ano.

O Orçamento do Estado para 2020 foi apresentado pelo Governo a 16 de dezembro, tendo sido aprovado na generalidade na segunda semana de janeiro. O OE desceu, depois, à especialidade, altura em que os partidos puderam entregar propostas de alteração. No total, os grupos parlamentares apresentaram 1.124 propostas.

Foi o PCP que apresentou mais propostas de alteração: 243. O Bloco de Esquerda apresentou 184 propostas, o PSD 128, o PS 56, o CDS 23, o PAN 226, Os verdes 63, o Chega 85, o Iniciativa Liberal 65 e o Livre 47.

No último ano, os partidos tinham apresentado 991 propostas de alteração, ainda que só tenham sido aprovadas cerca de 24% (234 propostas).

Em 2020, entre as mudanças sugeridas pelos vários grupos parlamentares estão a atualização em linha com inflação prevista dos escalões de IRS (a proposta do Governo inclui apenas uma atualização em linha com a inflação de 2019: 0,3%), um novo aumento extra de 10 euros para as pensões mais baixas e uma redução do IVA da energia.

Esta segunda-feira, a poucas horas do fim do prazo da entrega das propostas de alteração, o ministro das Finanças deixou um aviso aos partidos: o Orçamento do Estado não é uma ” casa de apostas” onde se pode pedir mais despesa e menos receita.

(Notícia em atualização)