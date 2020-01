O PSD instaurou um processo disciplinar aos três deputados na Assembleia da República eleitos pela Madeira que se abstiveram na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020 (OE2020), avança o DN Madeira, citado pelo Público.

Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves são os visados, por terem contrariado a disciplina de voto imposta pela bancada social-democrata que votou contra a proposta de OE2020.

A abstenção dos três deputados do PSD da Madeira surgiu no seguimento da negociação entre o governo regional da Madeira e o executivo de António Costa o co-financiamento da construção do novo hospital do Funchal.

O avanço com este processo disciplinar para o qual os três deputados madeirenses visados ainda não terão sido oficialmente notificados vem confirmar o que Rui Rio já tinha antecipado que deveria acontecer. A 10 de janeiro, dia em que foi votado na generalidade o OE2020, o presidente do PSD já tinha garantido pretender levar o caso ao Conselho de Jurisdição Nacional, organismo ao qual compete avaliar o avanço ou não para um processo disciplinar.

“Tenho a obrigação de comunicar ao Conselho de Jurisdição Nacional, que é o órgão próprio para avaliar se move um processo disciplinar ou não aos três deputados”, disse Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à saída do debate naquele dia.

Na ocasião, o líder parlamentar do PSD disse “compreender a posição dos deputados”, face à pressão que foi “exercida pelo PSD Madeira, pela comissão política regional da Madeira”. Mas ainda assim, frisou: “Foram eles que protagonizaram aqui a quebra da disciplina de voto num documento importante onde há sempre disciplina de voto“.

Nesse dia, o OE2020 foi votado e aprovado na generalidade com os votos a favor do PS e a abstenção do BE, PCP, PAN, Livre e dos três deputados do PSD em causa.

(Notícia atualizada)