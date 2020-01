O The Lisbon MBA, o MBA que é resultado de uma joint-venture entre a Católica Business School e a Nova SBE, integrou pelo terceiro ano consecutivo o Financial Times Global MBA Ranking 2020, em 86.º lugar, subindo duas posições relativamente ao ano passado. O MBA é o único português da lista e líder mundial na categoria “experiência internacional”. De acordo com o Financial Times, o MBA executivo tem uma empregabilidade de 91% após três meses de conclusão do programa, e um aumento de 74% no salário nos três anos seguintes. Esta classificação coloca-o ainda em 22.º lugar entre os melhores MBA da Europa.

“Esta distinção, feita pelo Financial Times Global MBA Ranking é extremamente importante, tanto para nós como para os estudantes e alumni, e é o reconhecimento do nosso trabalho na procura pela excelência que nos leva a estar consistentemente entre os melhores do mundo. O sucesso dos nossos programas baseia-se numa combinação de fatores que vão desde o ensino rigoroso oferecido por três escolas líderes, a uma abordagem personalizada e ao mesmo tempo holística da nossa oferta educativa, sempre com o foco numa forte componente internacional. Este último fator permite aos alunos desenvolverem uma visão global e expandirem a sua experiência educativa em três continentes diferentes”, sublinha Maria José Amich, diretora executiva do The Lisbon MBA.

O MBA da Católica e da Nova SBE foi distinguido pela experiência internacional. O The Lisbon MBA é o único na Europa que oferece o programa de imersão do MIT, fruto da parceria com a americana MIT Sloan School of Management que obteve a classificação de 6.º melhor MBA do mundo no mesmo ranking.

“Adicionalmente, 35% do nosso corpo docente é internacional e 62% dos nossos alunos do programa internacional de MBA full-time são estrangeiros, num total de 18 diferentes nacionalidades. Vivemos num mundo interdependente, cada vez mais ligado por vastas redes internacionais de cadeias de valor, sendo essencial uma experiência multicultural para prosperar nesta economia global. O nosso compromisso para com a excelência e a inovação permite-nos manter a capacidade de atrair os melhores alunos de todo o mundo”, acrescenta Maria José Amich.

O ranking do Financial Times é uma das listas de referência de escolas de gestão a nível mundial. Todos os anos, distingue os 100 melhores MBA do mundo, de acordo com critérios como a empregabilidade, o aumento salarial após a realização do MBA ou o retorno do investimento. Os resultados são obtidos através de inquéritos a ex-alunos e dados recolhidos e avaliados pelo jornal.