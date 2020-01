As principais bolsas norte-americanas recuperaram das perdas registadas na última sessão, com as declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS) a tranquilizar as preocupações dos investidores face ao impacto do coronavírus na economia mundial e animaram as bolsas. A Apple ajudou também a impulsionar o desempenho dos índices, antes de revelar os resultados.

São mais de 4.000 os infetados com o vírus detetado em Wuhan, que matou mais de 100 pessoas, levou as empresas a fechar operações e restringir as viagens para a China. Ainda assim, o líder da OMS disse que estava confiante na capacidade da China em conter o surto do coronavírus.

O índice de referência S&P 500 fechou a sessão a subir 1,06% para 3.278,15 pontos, acompanhando pelo tecnológico Nasdaq que avançou 1,45% para 9.272,15 pontos. Pelo mesmo caminho seguiu o industrial Dow Jones, que somou 0,71% para 28.738,66 pontos.

A Apple destacou-se nesta sessão, antes de revelar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal. Os títulos da tecnológica liderada por Tim Cook valorizaram 2,83% para os 317,69 dólares. A Tesla, que também irá divulgar os resultados nesta semana, avançou também, 1,59% para os 566,90 dólares.

Por outro lado, a contrariar a tendência, encontra-se a fabricante de motos Harley-Davidson, que caiu 3,01% para os 33,79 dólares, depois de revelar uma queda maior do que o esperado nas receitas.