O Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente todas as propostas de alteração ao Orçamento do Estado que desçam o IVA da eletricidade, nomeadamente a do PCP e do PSD, garante Mariana Mortágua. A deputada bloquista criticou ainda a “intransigência” do PS ao recusar considerar a medida.

“Queremos deixar claro o compromisso de que votaremos a favor de todas as propostas que apresentem redução do IVA da eletricidade”, disse Mariana Mortágua, em conferência de imprensa. A deputada apontou que esta medida é uma “prioridade” para o partido, que entende haver “margem” no orçamento para descer o IVA.

Mortágua apontou ainda que a discussão sobre a maneira de compensar a medida foi “uma das formas que o PS encontrou para condicionar o debate”. A deputada defendeu que “não faltam medidas no orçamento para compensar” a descida do IVA da eletricidade. Enquanto o PSD defende que as contrapartidas deverão ser nos consumos intermédios, o Bloco prefere compensar com o IVA na hotelaria.

Quanto à resistência dos socialistas a esta medida, que têm apelidado de “irresponsável”, Mariana Mortágua apontou que o PS “não tem maioria absoluta e não pode pretender governar com base na chantagem e intransigência”.

Ainda esta quarta-feira, António Costa referiu que a medida “é injusta e irresponsável do ponto de vista ambiental”, ao que a deputada bloquista respondeu que o argumento “não faz qualquer sentido”, porque as estatísticas mostram que quando o preço desce o consumo não aumenta.

Mortágua apontou ainda que é uma “contradição um Governo que não quer descer o IVA por questões ambientalistas mas ao mesmo tempo dá início a construção do aeroporto”, referindo-se ao projeto no Montijo sobre o qual foram levantadas algumas preocupações ambientalistas.

(Notícia atualizada às 18h05)