O ministro das Finanças teceu duras críticas às propostas de descida do IVA da luz apresentadas pelos partidos à esquerda do PS, mas também pelo PSD. Para Mário Centeno, estas são “ilegais e irresponsáveis”, dado que “não cumprem a legislação nacional e comunitária”. Apontou ainda o dedo ao PSD, acusando o partido de estar a agir numa ótica de “ganho político imediato”, prejudicando o país e os portugueses.

“A proposta de descida do IVA na eletricidade é ilegal porque não cumpre a legislação nacional e comunitária”, começou por dizer o ministro das Finanças, durante as Jornadas Parlamentares do PS, em declarações transmitidas pela RTP3. E continuou: “É incompatível com o equilíbrio orçamental e irresponsável porque diz aos portugueses que apresentam medidas de compensação, mas não são credíveis nem são para levar a sério”.

Mário Centeno acusou ainda o PSD de estar a agir “numa lógica óbvia de ganho político imediato, sacrificando de forma muito clara os interesses do país e dos portugueses“.

Ideias diferentes, mas objetivo comum

PSD, PCP, BE, Chega e Iniciativa Liberal apresentaram propostas para reduzir o IVA na eletricidade. Apesar de haver ideias diferentes, há a possibilidade de se formar uma maioria negativa para aprovar esta redução do imposto.

O PCP propõe uma redução da taxa do IVA de 23% para 6% para a eletricidade, gás natural e gás engarrafado. Quanto ao momento para a medida chegar ao terreno, o partido referiu que quer que aplicação seja imediata, ou seja, assim que o novo Orçamento do Estado entrar em vigor. Na proposta, explica que “para a redução dos preços, além da descida do IVA, é necessário assegurar a regulação do tarifário, em vez da sua liberalização”.

Na proposta de alteração a este OE, o BE prevê uma redução do IVA da eletricidade faseada, propondo a taxa intermédia de 13% a 1 de julho de 2020. O objetivo é que a redução chegue aos 6% em junho de 2022. O partido calcula que a redução do IVA para os 13% já este ano teria um custo de 225 milhões de euros. “A presente proposta visa iniciar a gradual reposição, a completar até ao final da presente legislatura, da situação anterior ao programa de austeridade”, explica o partido na sua proposta.

Por sua vez, o PSD propõe reduzir a taxa de IVA aplicável ao consumo de eletricidade para uso doméstico, com efeitos a partir de 1 de julho de 2020, para 6%. Os social-democratas calculam que o custo desta medida é de 175 milhões de euros. Mas como o Governo já perguntou à Comissão Europeia se autoriza a criação de vários escalões para o IVA da eletricidade, o PSD entende que o OE tem margem para acomodar a medida. Isto “se o Governo estiver de boa-fé”. Neste pressuposto não serão necessárias contrapartidas para compensar a medida. Mas se for, então a sugestão do PSD, para mitigar o impacto orçamental, passa por cortar 21,7 milhões de euros nas despesas dos gabinetes ministeriais e 98,6 milhões em consumos intermédios.

(Notícia atualizada às 14h26 com mais informação)