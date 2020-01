O Bloco de Esquerda aumenta a pressão para que do Parlamento saia uma medida que baixe o IVA da luz para as famílias. Em conferência de imprensa, a deputada Mariana Mortágua garante que esta é a “prioridade” do partido no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e assegura, quando questionada sobre a possibilidade de apoiar a medida do PSD, que “não será nunca por causa do BE que o IVA na eletricidade não descerá”.

O Bloco de Esquerda prevê uma redução do IVA da eletricidade faseada, propondo a taxa intermédia de 13% a 1 de julho de 2020. O objetivo é que a redução chegue aos 6% em junho de 2022. O partido calcula que a redução do IVA para os 13% já este ano teria um custo de 225 milhões de euros.

São vários os partidos que têm propostas de alteração para reduzir o IVA da eletricidade. Entre eles, o PSD que propõe reduzir a taxa de IVA aplicável ao consumo de eletricidade para uso doméstico, com efeitos a partir de 1 de julho de 2020, para 6%. Os social-democratas calculam que o custo desta medida é de 175 milhões de euros. O partido apresenta um conjunto de contrapartidas para financiar a medida.

O Bloco de Esquerda acrescenta uma compensação à descida do IVA da luz para as famílias, através de uma subida do IVA na hotelaria. “Não será por falta de compensação” que a medida não avança, argumentou a deputada bloquista, acrescentando que esta medida compensa a primeira.

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o Bloco não quis sinalizar quais são as suas linhas vermelhas para viabilizar o OE2020. No entanto, na conferência de imprensa que aconteceu na sede do BE, Mariana Mortágua disse mais do que uma vez que a redução do IVA da luz é a “prioridade” do BE que até se sobrepôs a uma bandeira antiga do partido (que está no Programa Eleitoral), que é o englobamento obrigatório do IRS.

Englobamento no IRS adiado para 2021

O partido optou por não apresentar este ano uma proposta para tornar obrigatório o englobamento dos rendimentos de capital e prediais no IRS. A medida continua a fazer parte da agenda do Bloco, garantiu Mortágua, que espera agora que o assunto seja tratado no OE2021, de acordo com o calendário já assumido publicamente pelo Governo.

A deputada do Bloco descreveu ainda o conjunto de medidas que foram entregues e que incidem em áreas como a saúde, educação, banca, pensões, transportes, entre outras.

Para já não estão calculados os impactos globais das medidas do Bloco no OE2020. No final do debate na generalidade, o ministro das Finanças defendeu que não houvesse maiorias negativas e o Governo impôs o excedente de 0,2% do PIB como a estrela do debate.

Por outro lado avançaram outras propostas em matéria fiscal como a alteração nos escalões do IRS, o agravamento da derrama de IRC e o fim do regime dos residentes não habituais.

(Notícia em atualização)