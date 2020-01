A EDP vai reembolsar a totalidade da linha de obrigações que foram emitidas em 2015 e venciam apenas em 2075. Depois de ter emitido nova dívida para recomprar 680,8 milhões de euros no mercado, a empresa liderada por António Mexia anunciou agora que irá também reembolsar os restantes 69,2 milhões que faltavam para fechar a linha.

“A EDP informa que irá proceder, com efeitos no dia 2 de março de 2020, ao reembolso antecipado de 692 Notes representativas da emissão denominada “€750,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2075”, pelo valor nominal global de

69.200.000,00 euros, juntamente com os juros corridos e não vencidos”, anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na semana passada, a EDP recomprou 680,8 milhões de euros em títulos com maturidade em 2075. A linha conta com um saldo vivo de 750 milhões de euros pelo que tinha recomprado 92,2% do total da linha de dívida.

Para financiar esta operação, a empresa liderada por António Mexia emitiu novas obrigações. A elétrica pagou 1,75% para emitir 750 milhões de euros em títulos representativos de dívida green subordinada, com prazo em 2080 e opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão.