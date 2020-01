O mercado livre de eletricidade conquistou mais clientes no ano passado. Já são 5,2 milhões de pessoas, face aos pouco mais de um milhão no mercado regulado, anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Em termos de mercado, a EDP Comercial continua a liderar em número de clientes e em consumo, mas voltou a perder quota.

O ano passado encerrou com 5,2 milhões de clientes inscritos no mercado livre de eletricidade, um aumento de 2,8% face ao ano anterior. Desde dezembro de 2018, o número de consumidores neste mercado cresceu “a uma taxa média mensal de 0,2%”. Por sua vez, no mercado regulado eram apenas 1,09 milhões de clientes. Só em dezembro, entraram 20.605 clientes no mercado livre, tendo 4.802 transitado do mercado regulado.

Já o consumo no mercado livre cresceu cerca de 0,3% para 43.207 GWh em dezembro de 2019. “A quase totalidade dos grandes consumidores já se encontra no mercado livre. No caso dos domésticos representava em dezembro cerca de 87% do consumo total do segmento, face aos cerca de 85% registados no mês homólogo”, refere a ERSE em comunicado.

EDP continua a liderar, mas voltou a perder quota de mercado

Em dezembro, a EDP Comercial continuou a ser o principal operador do mercado livre em número de clientes (78,4%) e em consumo (41,7%). Contudo, comparando com novembro, a quota de mercado da empresa liderada por António Mexia voltou a cair, desta vez 0,2 pontos percentuais, tanto em número de clientes como em consumo.

Em número de clientes, a Endesa viu a sua quota de mercado aumentar 0,1 pontos percentuais para 6,5%, refere a ERSE, “mantendo a liderança no segmento de clientes industriais (24,5%)”, à frente da Iberdrola (27,8%), continuando a “liderar o segmento dos grandes consumidores”. De um modo geral, todas as restantes operadoras mantiveram “sensivelmente” as suas quotas, como a Galp (5,2%), Goldenergy (1,9%), GN Fenosa (0,4%) e Axpo (0,2%).

Em termos de consumo, a Iberdrola viu as quotas caírem 0,2 pontos percentuais para 17,6% e, por outro lado, a Axpo teve um aumento para 2,4%, assim como todas as empresas agrupadas na rubrica de “outros” (9,6%). As restantes mantiveram sensivelmente as suas quotas: Endesa (16,6%), Galp (6,6%), Fortia (3,2%) e Acciona (2,2%).