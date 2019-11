Tem gás natural? Pode poupar entre 11 a 26 euros por ano se optar pelas ofertas dos fornecedores no mercado livre, ao invés do regulado, de acordo com os cálculos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A Endesa, a Galp e a GoldEnergy apresentam as ofertas mais em conta.

São oito os fornecedores que têm ofertas de gás natural, sendo que variam entre dois e três aqueles que saem mais baratos do que a tarifa do mercado regulado, de acordo com o Boletim de Ofertas Comerciais de Gás Natural referente ao terceiro trimestre deste ano, divulgado esta segunda-feira pelo regulador.

As poupanças no mercado liberalizado são de 11 euros por ano, para o consumidor tipo 3, que é um casal com quatro filhos, e 13 euros anuais para o primeiro tipo de consumidores, que é um casal sem filhos. Quem poderá poupar mais é o segundo tipo de consumidor, representado por um casal com dois filhos, cerca de 26 euros por ano.

Veja aqui quais as ofertas de gás natural mais em conta para cada tipo de consumidor, segundo os cálculos da ERSE.

Para casal sem filhos

Para o primeiro tipo de consumidor de gás natural, um casal sem filhos e sem aquecimento central, existem três comercializadores que apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada, isto é, o preço de fornecimento de gás natural no mercado regulado.

“A oferta comercial de gás com menor fatura anual é da Endesa (Tarifa Simples), com um valor de 135 euros por ano, que corresponde a um desconto de -9% e uma poupança de 13 euros por ano em relação à Tarifa Regulada”, segundo aponta a ERSE. Já a oferta mais cara é da Energia Simples, no valor de 167 euros por ano.

Para casal com dois filhos

Quando se olha para o segundo tipo de consumidor, um casal com dois filhos e sem aquecimento central, são dois os fornecedores com uma oferta mais barata que o mercado regulado. Tal como para os casais sem filhos, volta a ser a Endesa a oferecer a opção mais em conta, com um valor de 257 euros por ano, que se traduz numa poupança de 26 euros anuais em relação à tarifa regulada. Por outro lado, a tarifa mais cara é da Energia Simples, que custa 313 euros por ano.

Para casal com quatro filhos

Finalmente, para um agregado familiar maior, com aquecimento central, a escolha depende se é possível optar por ofertas condicionadas ou não. Contando com aquelas condicionadas, oferta comercial de gás mais barata é da Galp (Galp Continente Gás Natural (FE+DD)), com um valor de 541 euros por ano, que leva a uma poupança de 11 euros anuais em relação à tarifa regulada.

Neste tipo de ofertas tem sido a Galp a apresentar o valor mais em conta, que viu, no entanto, um aumento nos últimos trimestres.

No entanto, se excluirmos as ofertas condicionadas, que não estão disponíveis ao público em geral, como é o exemplo desta da Galp, que é comercializada em conjunto com o Continente, passa a ser a GoldEnergy, na modalidade + Cliente Monogás, que tem a opção mais em conta. Tem um valor de 544 euros por ano, que acarreta uma poupança de oito euros anuais em relação à tarifa regulada.